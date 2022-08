POL-PB: 60-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) An der Ecke Marienloher Straße/Haustenbecker Straße sind am Dienstag eine Frau und ein Mann bei einem Fahrradunfall verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 65-jährige Elektroradfahrerin verbotswidrig auf dem linken Gehweg an der Haustenbecker Straße zur Marienloher Straße. An der Einmündung stieß sie mit einem 40-jährigen Rennradfahrer zusammen, der auf dem Radweg an der Marienloher ...

mehr