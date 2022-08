Polizei Paderborn

POL-PB: Lkw-Anhänger touchiert Radlerin auf Schutzstreifen beim Überholen

Salzkotten-Scharmede (ots)

(mb) Zu geringer Seitenabstand zu einer Elektroradfahrerin beim Einscheren während eines Überholvorgangs ist wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Bahnhofstraße.

Am Dienstag um 15.45 Uhr fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer mit einem 16Tonner samt Anhänger mit Kleinbagger auf der Bahnhofstraße in Richtung Scharmeder Straße. In der Linkskurve vor der Scharmeder Straße überholte er eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin, die auf dem Fahrradschutzstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Wegen Gegenverkehrs scherte der Lasterfahrer ein und der Anhänger touchierte die Radlerin seitlich, sodass die Frau stürzte und Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

