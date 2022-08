POL-PB: Polizei befreit Baby mit Nothammer

Bad Wünnenberg (ots) - (mb) Der am Montag auf einer Baustelle im Neubaugebiet an der Burgstraße verunglückte Mann (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5292232) ist noch am Montag verstorben. Der 37-Jährige war nach dem Unglück mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen worden. Als Bauherr und auch Bauunternehmer befand sich der Mann zur Unglückszeit auf der ...

