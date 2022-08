POL-PB: Schweres Unglück auf Baustelle

Delbrück (ots) - (mb) Bei Arbeiten an Dächern in Sudhagen und Anreppen sind am Freitag zwei Männer (29/54) abgestürzt und teils lebensgefährlich verletzt worden. Um 13.20 Uhr führte ein 29-jähriger Mann Reparaturen an einem Schornstein auf dem Dach eines Wohnhauses am Balkenkamp in Sudhagen durch. Er rutschte ab und fiel über die Dachkante etwa sechs Meter tief auf den gepflasterten Hof. Der Mann zog sich ...

