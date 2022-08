Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Mülltonne

Paderborn (ots)

(mb) Beim Vorbeifahren an einem Seitenlader-Müllwagen im Ladevorgang hat ein Radfahrer am Montagmorgen Kopfverletzungen erlitten.

Der 56-jährige Radler fuhr gegen 07.10 Uhr mit einem Trekkingrad auf dem Peter-Hille-Weg in Richtung Universität. Am Straßenrad stand ein Müllwagen, der mit einem Seitenlader Mülltonnen entleerte. Hinter dem Müllwagen wechselte der Radler von der Fahrbahn verkehrswidrig auf den Gehweg und fuhr an dem Müllwagen vorbei. Dabei kollidierte sein ungeschützter Kopf mit einer geleerten Mülltonne, die im Absetzvorgang am Seitenlader herunterfuhr. Die Sicherungseinrichtung des Müllwagens stoppte den Absetzvorgang sofort. Der Müllwagenfahrer eilte dem Radfahrer, der eine stark blutende Kopfverletzung erlitten hatte, zur Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

