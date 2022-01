Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugensuche nach Brand einer Strohmiete

Euskirchen-Frauenberg (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Euskirchen vom 13.01.2022, 14.50 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5120869

Nach dem Brand einer Strohmiete am Donnerstagvormittag (13. Januar) in Euskirchen-Frauenberg geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Kurz nach 7.30 Uhr hatte ein Autofahrer das Feuer nahe der Landstraße 264 zwischen den Ortschaften Frauenberg und Oberwichterich gemeldet.

Zeugenbefragungen der Brandermittler haben Hinweise auf einen Pkw ergeben, der zum Zeitpunkt des Feuers neben der L 264 im dichten Nebel erkannt wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren aus dem Feldweg beobachtet haben und Angaben zu Marke, Farbe und Kennzeichen oder sonstige Hinweise machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 / 799-510 oder 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

