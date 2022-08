Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen geparktes Auto

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Auf der Mastbruchstraße ist am Freitagvormittag eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Die 48-jährige Opel-Corsa-Fahrerin hatte ihren Pkw an der Mastbruchstraße in Fahrtrichtung Hatzfelder Straße zwischen Adlerweg und Amselweg am rechten Straßenrand geparkt. Gegen 08.50 Uhr war sie wieder eingestiegen und saß im Fahrzeug, als ein 24-jähriger VW-Passat-Fahrer, der in Richtung Thuner Weg fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen den geparkten Kleinwagen prallte. Der Corsa wurde einige Meter nach hinten über den Gehweg rückwärts gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Mit seinem Passat driftete der Unfallverursacher in einen Vorgarten und blieb mit Totalschaden liegen.

Die Corsa-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde ambulant behandelt. Der Passat-Fahrer blieb unverletzt. Beide stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sperrte die Straße bis 10.30 Uhr und sicherte die Unfallspuren. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache stellte die Polizei das Handy des Passatfahrers sicher.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell