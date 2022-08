Polizei Paderborn

POL-PB: Scheune mit Strohballen brennt nieder

Lichtenau-Herbram (ots)

(mb) Ein nächtliches Feuer hat eine Scheune, in der Strohballen gelagert waren, völlig vernichtet. Die Brandursache steht noch nicht fest. Ein Blitzschlag könnte das Feuer ausgelöst haben.

Gegen 03.55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort, der etwa 500 Meter außerhalb der Ortschaft Herbram an der Dahler Straße liegt, stand die Scheune in Vollbrand. Etwa 200 große Strohballen lagerten in dem etwa 12 mal 30 Meter großen Gebäude. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das Stroh musste aus dem Gebäude gezogen und gelöscht werden. Die Arbeiten der Feuerwehr am Brandort dauern derzeit an. Deswegen bleibt die Dahler Straße zwischen Herbram und der K38 (Dahl-Schwaney) bis voraussichtlich zum Nachmittag gesperrt. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Paderborner Kripo geführt.

