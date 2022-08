Polizei Paderborn

POL-PB: Sattelzug rammt Pkw im Kreisverkehr

Salzkotten (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug im Kreisverkehr an der Geseker Straße hat eine Autoinsassin am Mittwoch Verletzungen erlitten.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus der Straße Eichfeld in den Kreisverkehr an der Geseker ein. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 49-jährigen BMW-Fahrers, der auf der Geseker Straße in Richtung Salzkotten unterwegs war und sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Sattelzug prallte frontal gegen die rechte Seite des 2er BMW und schob den Pkw mit dem Heck auf die Mittelinsel. Die Beifahrerseite des Autos wurde eingedrückt und die 51-jährige Beifahrerin zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Geseke gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell