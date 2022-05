POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- SICHER.MOBIL.LEBEN - Mobil bleiben im Alter, aber sicher!

Gevelsberg (ots) - In der Körner Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag ein E-Bike gestohlen, welches vor einem Fahrradgeschäft abgestellt wurde. Das E-Bike war nicht gegen Diebstahl gesichert. Es handelt sich hierbei um ein neues Pedelec der Marke Qwic in lila. Im Laufe des Vormittages schlugen Diebe auch in der Hochstraße zu. Zwischen 11 und 15:00 Uhr brachen sie ein Fahrradschloss auf, mit dem ein E-Bike an einem ...

mehr