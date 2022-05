Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Ennepetaler bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Ein 23-jähriger Ennepetaler verletzte sich bei einem Unfall am Mittwochabend leicht. Er fuhr mit seinem Seat auf der Wittener Straße in Richtung Sprockhövel, als er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei gegen einen am rechten Seitenstreifen geparkten VW. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Fußgängerweg geschoben. In dem Seat lösten beide Airbags, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte. Er wurde in einem Rettungswagen ambulant behandelt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw.

