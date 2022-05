Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- E-Bikes in der Innenstadt gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Körner Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag ein E-Bike gestohlen, welches vor einem Fahrradgeschäft abgestellt wurde. Das E-Bike war nicht gegen Diebstahl gesichert. Es handelt sich hierbei um ein neues Pedelec der Marke Qwic in lila. Im Laufe des Vormittages schlugen Diebe auch in der Hochstraße zu. Zwischen 11 und 15:00 Uhr brachen sie ein Fahrradschloss auf, mit dem ein E-Bike an einem Zaun gesichert war. Es handelt sich um ein Rad der Marke Giant (Modell Trance). Das Fahrrad hat die Farben Schwarz und Braun, wobei diese ineinander verlaufen. Auffällig ist, dass der hintere Mantel des Rades gelb und der vordere weiß sei. Hinweise auf einen Täter gibt es in keinen der beiden Fälle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell