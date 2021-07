Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montagabend meldete eine Zeugin einen Vorfall an der Bahnhofstraße in Meppen. Dabei soll im Bereich der dortigen Unterführung gegen 21.20 Uhr ein bislang unbekanntes Opfer von zwei Personen bedrängt und mit einem Messer bedroht worden sein. Das mutmaßliche Opfer sowie weitere Zeugen werden geben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

