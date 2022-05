Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Taschendiebin wird von Zeugen beobachtet- Polizei gelingt Festnahme

Hattingen (ots)

Am Dienstagnachmittag beobachtete eine 45-jährige Hattingerin wie eine Frau ein Portemonnaie durchsuchte und dieses anschließend in einen Busch im Bereich des Henrichsteiches warf. Während sich die Frau daraufhin im Nahbereich auf eine Bank setzte, informierte die Zeugin die Polizei. Diese konnte die 41-jährige Frau aus Hattingen dort antreffen. Das Portemonnaie konnte wie von der Zeugin beschrieben aufgefunden werden. Es befanden sich darin Personaldokumente einer 32-jährigen Wittenerin. Die Besitzerin wurde telefonisch erreicht und gab an, dass ihre Geldbörse kurz zuvor im Bereich des Henrichsteiches aus dem Kinderwagen entwendet wurde. Die 41-jährige Tatverdächtige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo man sie nach Abschluss der Maßnahmen wieder entließ. Gegen sie wird wegen Taschendiebstahls ermittelt. TIP der Polizei: Verstauen Sie Ihre Wertgegenstände sicher, das heißt: Schließen Sie Ihre Handtasche und stecken Sie Ihr Smartphone oder Portemonnaie nicht lose in Jacken- oder Hosentasche. Seien Sie aufmerksam, wenn Sie unterwegs sind. Vor allem dichtes Gedränge und Menschenansammlungen werden von Tätern gerne genutzt, um Diebstähle zu begehen. Trickbetrüger versuchen häufig, ihr Opfer abzulenken, um dann zuzuschlagen. Bleiben Sie besonders wachsam, wenn Sie von zwei oder mehr Personen angesprochen werden. Machen Sie Kopien von Ihren EC-und Kreditkarten und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Dies ist sinnvoll, falls Sie die Karten einmal sperren lassen müssen.

