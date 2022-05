Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Winterberger Straße

Schwelm (ots)

Eine 40-jährige Schwelmerin fuhr am Dienstagmorgen auf der Winterberger Straße auf den vor ihr verkehrsbedingt bremsenden VW einer 39-jährigen. Sie war mit ihrem VW UP auf der Winterberger Straße in Richtung Ennepetal unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung Grothestraße den wartenden VW zu spät erkannte. Trotz Vollbremsung konnte sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. In dem VW der 40-Jährigen befanden sich zwei Kleinkinder (4 Jahre, 5 Monate). Die Schwelmerin gab an, mit ihren Kindern vorsorglich einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell