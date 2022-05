Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Wetter- Geschwindigkeitskontrollen- Schnellster mit 49km/h zu viel!

Schwelm/Wetter (ots)

Am Abend zum 1. Mai 2022 führte der Verkehrsdienst Geschwindigkeitskontrollen im Ennepe-Ruhr Kreis durch. In den Abend- und Nachtstunden wurden an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel an der Bundesstraße 483 zwischen Wuppertal und Schwelm sowie auf der Bundesstraße 54 in Herdecke die Geschwindigkeit gemessen.

Bilanz:

Verwarnungsgelder: 152 Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 66

Zwei Fahrzeugführer wurden mit 115km/h bei erlaubten 70km gemessen. Hier wird ein je Bußgeld über 320 EUR fällig , sowie ein Fahrverbot von 1 Monat.

Am Nachmittag des 1. Mai machte ein 67-jähriger Porsche-Fahrer aus Wetter den Abschluss. Er wurde auf der Kaiserstraße/Wetterstraße mit 123 km/h gemessen obwohl nur 70 erlaubt sind. Nach Toleranz-Abzug verbleibt eine Überschreitung von 49 km/h! Folgen: 320,- Euro / 2 Punkte / 1 Monat Fahrverbot

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell