Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen - Frau verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (24.04.2022, 17:00 Uhr) kam es auf der Wittkuller Straße in Solingen zu einem Unfall, bei dem eine Frau eine Verletzung erlitt. Ein 42-Jähriger bog mit seinem Sprinter vom Strandbadweg nach links in die Wittkuller Straße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang geriet er nach links in den Gegenverkehr. In der Folge stieß er mit dem Citroen einer 29-Jährigen zusammen. Die junge Frau zog sich dabei eine Verletzung zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnisse könnte der 42-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol bewegt haben. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (sw)

