POL-W: RS Zeugenaufruf nach Körperverletzung an der Hindenburgstraße

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (17.04.2022) kam es in der Einfahrt zum Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Hindenburgstraße zu Streitigkeiten, bei denen einer der Beteiligten mit einer PTB-Waffe in die Luft schoss. Gegen 03:00 Uhr erschienen vier unbekannte Männer im Eingangsbereich zu dem Mehrfamilienhaus, um an der privaten Feier eines 29-Jährigen teilzunehmen. Als der Remscheider den Fremden den Zutritt verweigerte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Unbekannten schlugen und traten den Partygastgeber. Als der Mann zu Boden stürzte, flüchteten die Täter in Richtung Alleestraße. Dabei soll einer der Männer mit einer PTB-Waffe in die Luft geschossen haben. Die Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der Männer trug einen blauen Sportanzug. Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Schlägern geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

