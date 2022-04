Polizei Wuppertal

POL-W: W Nächtlicher Raub in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Ein unbekannter Täter erbeutete in der vergangenen Nacht (25.04.2022) in einer Grünanlage an der Berg- /Ecke Grünstraße ein Mobiltelefon und eine Geldbörse.

Gegen 00:35 Uhr traf die 37-jährige Geschädigte in dem Park auf einen Unbekannten, der die Frau unvermittelt schubste und versuchte zu schlagen. Im Anschluss griff der Räuber in die Jackentasche des Opfers und entwendete ein Mobiltelefon und ein Portmonee. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Er soll nach Angaben der Zeugin etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Das Kriminalkommissariat bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

