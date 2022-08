POL-PB: E-Biker bei Sturz schwer verletzt

Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (mb) Am Freitagvormittag hat ist Motorradfahrer aus Gütersloh auf der Straße Brockenklee verunglückt. Der 54-jährige Triumph-Fahrer war am Morgen in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers auf Motorradtour. Gegen 10.00 Uhr fuhren sie auf dem Brockensklee in Richtung Haaren. In der starken Rechtskurve Höhe Lohweg rutschte das Motorrad des 54-Jährigen auf der feuchten Straße weg und ...

