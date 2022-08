Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hückeswagen (ots)

Zwischen Freitag- und Sonntagmorgen (29. - 31. Juli) sind Unbekannte in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Peterstraße eingebrochen. Dabei konnten die Einbrecher vom Hausflur aus zwei Wohnungstüren aufhebeln. Während eine der Wohnungen leer stand, erbeuteten die Täter in der anderen unter anderem Schmuck und Bargeld. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell