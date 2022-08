Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Von Auto erfasst - Radfahrer schwer verletzt

Wiehl (ots)

Am Dienstagmorgen (2. August) ist ein Radfahrer auf der Mühlhausener Straße/L341 von einem Auto erfasst worden. Der 34-Jahre alte Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Gegen 07.40 Uhr fuhr der 34-Jährige aus Nümbrecht die L341 aus Richtung Alpe kommend in Richtung Alperbrück. Zeitgleich beabsichtigte eine 51-jährige Autofahrerin aus Nümbrecht von der L341 nach links in die Straße "Alperbrück" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Durch die Kollision zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er kam nach der Erstversorgung am Unfallort in das Gummersbacher Krankenhaus.

