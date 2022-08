Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

33100 Paderborn (ots)

Sonntag, 07.08.2022, 15:24 Uhr,

33100 Paderborn-Neuenbeken, L 755,

Am Sonntagnachmittag befuhr der 60-jährige Fahrer eines Kraftrades Suzuki die L 755 aus Richtung Altenbeken kommend in Richtung Neuenbeken. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam er offensichtlich nach rechts von der der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Grünstreifen und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell