Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Apotheke - Spendenbox gestohlen

Herne (ots)

Am Montag, 4. Juli, zwischen 23.30 und 23.35 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in eine Apotheke an der Heinrichstraße 11 in Herne-Mitte.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt in die Apotheke. Er entwendete eine ausgestellte Spendenbox und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Zeugen beschreiben den Täter als männlich, 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 m groß, weiße Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt sowie Shorts. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Rucksack und hielt in den Händen einen "Gelben Sack".

Weitere Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter Tel. 0234 909-8505 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) entgegen.

