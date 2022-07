Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Nach einem Ladendiebstahl im Mai 2022 in Bochum veröffentlicht die Kripo mit richterlichem Beschluss Fotos zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/82549

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den tatverdächtigen Männern wird vorgeworfen, am 12. Mai 2022, gegen 11.30 Uhr in einem Computerfachgeschäft an der Huestraße in Bochum gemeinschaftlich eine größere Anzahl an Elektrozubehör entwendet zu haben. Ein Tatverdächtiger lenkte den Mitarbeiter ab, während der andere die Gegenstände in einen mitgeführten Kinderwagen legte. Mit ihrer Beute verließen sie gemeinsam das Geschäft.

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

