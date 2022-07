Polizei Bochum

POL-BO: Ein E-Scooter ist ein Kraftfahrzeug und kein Spielzeugroller! Schwerpunktaktion der Bochumer Polizei im Rahmen von "Bochum Total"

"Das wusste ich gar nicht!", bekommt Polizeihauptkommissar Tobias Krampen von der Bochumer Verkehrsprävention regelmäßig zu hören, wenn er sich mit E-Scooter-Fahrenden in den Städten Bochum, Herne und Witten unterhält und ihnen die wichtigsten Verkehrsregeln erklärt. "Viele leihen sich einen solchen E-Roller aus, ohne sich mit den geltenden Regeln auseinanderzusetzen", fasst Tobias Krampen die gesammelten Erfahrungen seiner Dienststelle zusammen.

Aus diesem Grund führt die Bochumer Polizei am Donnerstag, 7. Juli, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr vermehrte Kontrollen durch und informiert rund um das Thema "E-Scooter". Die Schwerpunktaktion findet im Rahmen der Veranstaltung "Bochum Total" statt - und das aus gutem Grund: "Dass der erste Kontrolltag zum Thema E-Scooter genau in die Eröffnung von der Veranstaltung Bochum Total in der Bochumer Innenstadt fällt, ist kein Zufall! Viele werden den E-Scooter für die An- bzw. Abreise nutzen", ist sich Herr PHK Tobias Krampen sicher.

Die Verkehrsunfallprävention der Bochumer Polizei möchte mit diesen Aktionstagen die E-Scooter-Fahrenden in präventiven Gesprächen ausführlich informieren, auf die Gefahren und die rechtlichen Konsequenzen hinweisen. Im Rahmen der Aktion werden Verstöße seitens der Verkehrsunfallprävention ebenfalls konsequent geahndet und ggf. zur Anzeige gebracht hat.

Für die Fahrt mit einem E-Scooter gelten die gesetzlichen Bestimmungen und es gibt eine Menge zu beachten:

- E-Scooter sind versicherungs- und zulassungspflichtig und gehören auf die Straße! Der Gehweg ist tabu, Radverkehrsflächen dürfen befahren werden!

- Bei Alkoholgenuss gelten dieselben Promille-Grenzen wie beim Autofahren!

- Die Mitnahme einer weiteren Person ist nicht erlaubt!

Die Bochumer Polizei bleibt optimistisch und setzt auf das Verantwortungsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden. Ziel ist es, dass jeder Verkehrsteilnehmer und jede Verkehrsteilnehmerin sicher im Straßenverkehr unterwegs sein kann. "Das funktioniert natürlich nur, wenn wir die Ellenbogen ein wenig einfahren und rücksichtsvoll miteinander umgehen", so PHK Tobias Krampen, der bei der Bochumer Verkehrsunfallprävention für das Projekt E-Scooter verantwortlich ist.

