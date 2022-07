Polizei Bochum

POL-BO: Es bleibt tierisch ...

Bochum (ots)

Der Sachverhalt um "Anton" bleibt kurios ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5264265).

Jetzt hat sich herausgestellt, dass "Anton" nicht "Anton" sondern Pablo heißt. Er hört aber auch auf den Namen "Bruno".

Die Eigentümer haben den süßen Vierbeiner bereits wenig später aus dem Bochumer Tierheim abgeholt. Vorher war er aus dem Familienwohnhaus ausgebüxt.

Damit ist dieser Sachverhalt aber noch nicht geklärt: In der Nacht des 3. Juli, zwischen 1.30 und 5.30 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Bochumer Wohnhaus an der Straße In den Lothen gemeldet, der Wohnung von Pablo.

Ob Täter den kleinen Vierbeiner entwendet haben oder ob Pablo die Gunst der Stunde genutzt hat "auszubrechen" ist unklar.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Dort bittet man unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib von Pablo (s.Foto).

