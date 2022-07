POL-BO: Zeugen nach Fahrzeugbränden in Witten-Mitte gesucht

Herne, Gelsenkirchen (ots) - Am 3. Juli, gegen 12:40 Uhr, kam es in Herne zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Krad auf der Straße Zum Logistikpark in Richtung Reckfeldstraße. Im Einmündungsbereich zur Straße Am Malakowturm verlor er aus ungeklärtem Grund die Kontrolle über sein Zweirad. Er kollidierte mit einem Bordstein und einem Laternenmast. Anschließend stieß er ...

mehr