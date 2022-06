POL-MG: Wohnungseinbruch im Ortsteil Schmölderpark

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. Juni, haben drei Unbekannte einen 19-Jährigen in einem Linienbus angegriffen und dessen Hosentaschen durchsucht. Nach eigenen Angaben saß der 19-Jährige in der Zeit zwischen 2.10 Uhr und 2.26 Uhr in einem Bus am Marienplatz. Dort sei er von drei männlichen Personen angesprochen und nach 20 Cent gefragt worden. Da er kein Geld dabei gehabt habe, habe ...

