Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raubversuch im Bus

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. Juni, haben drei Unbekannte einen 19-Jährigen in einem Linienbus angegriffen und dessen Hosentaschen durchsucht.

Nach eigenen Angaben saß der 19-Jährige in der Zeit zwischen 2.10 Uhr und 2.26 Uhr in einem Bus am Marienplatz. Dort sei er von drei männlichen Personen angesprochen und nach 20 Cent gefragt worden. Da er kein Geld dabei gehabt habe, habe man ihm ins Gesicht geschlagen. Anschließend hätten die drei Personen seine Taschen durchsucht. Als der Busfahrer auf die Situation aufmerksam geworden sei und mit der Polizei gedroht habe, sei das Trio aus dem Bus gestiegen. Den Vorfall meldete der 19-Jährige in dieser Woche der Polizei.

Die drei Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: 18-20 Jahre alt, circa 1.75 bis 1.85 m groß, 70-90 kg, eine Person mit einer Cap mit Gucci-Logo und lockigen schwarzen Haaren, eine weitere Person mit längeren Haaren und einer Tasche mit Gucci-Logo.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zu den Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

