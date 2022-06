Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Mönchengladbach (ots)

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. Juni, nach einem Streit von drei Unbekannten angegriffen und verletzt worden.

Der 17-Jährige hielt sich gegen Mitternacht mit einem Freund im Bereich des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs auf. Nach eigenen Angaben sei man dort zufällig drei männlichen Personen begegnet. Mit diesen sei es dann zu Streitigkeiten gekommen in deren Verlauf einer der Unbekannten ihm mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen habe. Dagegen habe er sich gewehrt. Daraufhin hätten sich auch die beiden Begleiter in das Geschehen eingemischt und er sei von der Gruppe gemeinschaftlich am Boden liegend getreten worden. Anschließend seien die drei Unbekannten weggelaufen. Der 17-Jährige erlitt durch den Angriff unter anderem eine Platzwunde am Kopf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach der Gruppe verlief nicht erfolgreich.

Zwei Tatverdächtige werden wie folgt beschrieben: Eine Mann ist zwischen 16 und 20 Jahre alt und zwei Meter groß. Er hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze geflochtene Haare (Braids) bis zu den Wangen. Dazu trug er an dem Abend unter anderem eine Kappe und ein Trikot des französischen Fußballvereins PSG. Der zweite Tatverdächtige hat ebenfalls eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze geflochtene Haare (Braids).

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zu den Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell