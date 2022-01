Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern in den Morgenstunden falsche Ausweispapiere sichergestellt. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wies sich ein 21-jähriger israelischer Staatsangehöriger mit einem abgelaufenen griechischen Aufenthaltstitel, einem abgelaufenen palästinensischen Reisepass und einer abgelaufenen deutschen Aufenthaltsgestattung aus. Bei der Inaugenscheinnahme der Dokumente wurden an dem palästinensischen Reisepass Fälschungsmerkmale entdeckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er zu seinem für ihn zuständigen Ausländeramt entlassen, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt. Den 21-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell