Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220906-2: Falsche Handwerker stehlen mehrere Tausend Euro von Seniorin

Kerpen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor neuer Betrugsmasche

Am Montagmorgen (5. September) soll ein falscher Handwerker eine 85-jährige Kerpenerin in ihrem Haus abgelenkt haben, während ein Komplize Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet haben soll. Den angebliche Handwerker beschrieb die Seniorin als 170 Zentimeter großen Mann mit Drei-Tage-Bart im Alter von 25 bis 30 Jahren. Zur Tatzeit habe er eine weiße lange Hose, ein weißes T-Shirt und eine graue Baseballkappe getragen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen klingelte der Unbekannte gegen 10.50 Uhr an der Haustür der Dame in der Lothringer Straße. Er soll vorgegeben haben, den Wasserdruck im Auftrag des Wasserversorgers zu überprüfen. Die Seniorin lies den Mann hinein und begleitete ihn bei seinen Arbeiten. Erst nach seinem Verlassen habe sie den Diebstahl einer Geldkassette samt Inhalt festgestellt. Die Polizei rät misstrauisch zu sein und unangekündigte Handwerker nicht in das Haus zu lassen. Im Zweifelsfall wählen sie den Notruf 110. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell