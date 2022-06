Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem Weidezaun

Kurtscheid (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag haben bisher unbekannte Täter in der Wiedhöhenstraße in Kurtscheid erneut einen Weidezaun beschädigt. Der beschädigte Teil des Weidezauns befindet sich unmittelbar am angrenzenden Wald. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Tathandlungen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

