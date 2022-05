POL-PDWO: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Worms (ots) - Am 22.05.2022 zwischen 01.00 und 10.30 Uhr kommt es in der Kapuzinerstr. in Worms zu insgesamt neun Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Die Autos standen längst zur Fahrbahn am Fahrbahnrand und wurden von mindestens einem unbekannten Täter mithilfe eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Wenn Sie verdächtige Personen oder Tathandlungen im genannten Zeitraum bei den Fahrzeugen beobachten konnten oder auch Ihr Fahrzeug betroffen sein, melden Sie sich ...

