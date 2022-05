Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mit 2,58 Promille auf parkendes Fahrzeug aufgefahren.

Worms (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte beobachten, wie eine 50-jährige Wormserin die Paternusstraße in Worms-Pfeddersheim mit ihrem Auto in starken Schlangenlinien befuhr. Vermutlich aufgrund ihres Alkoholkonsums übersah die 50-jährige Fahrzeugführerin die am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf das parkende Fahrzeug eines 40-jährigen Wormsers auf. Die Zeugin nahm den Fahrzeugschlüssel der augenscheinlich alkoholisierten 50-jährigen Wormserin an sich und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest der Fahrzeugführerin ergab 2,58 Promille. Der 50-jährige Wormserin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Strafverfahrens wurde eingeleitet. Sachschaden entstand erstaunlicherweise an keinem der beiden Fahrzeuge, wie der 40-jährige Fahrzeughalter vor Ort bestätigen konnte.

