POL-PDNR: Aufmerksamer Paketbote verhindert Betrug

Dierdorf (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bisher unbekannte Täter einen Lagerraum im Martin Butzer Gymnasium in Dierdorf aufgebrochen. Die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Bei der Anzeigenaufnahme ist durch die Polizei Spurenmaterial gesichert worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

