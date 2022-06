POL-EL: Lathen - BMW beschädigt

Haren (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag gegen 10.50 Uhr zu einem Einsatz an der Wielandstraße in Haren alarmiert. Ein Toaster begann auf einer versehentlich falsch eingeschalteten Herdplatte an zu schmoren. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Haren war mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Toaster und Herd. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

