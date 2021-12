Polizei Paderborn

POL-PB: Brandursache weiter unklar

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mb) Nach dem Brand an einem Wohnhaus in der Holtgrevenstraße (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5107920) bleibt die Brandursache weiter unklar. Die Brandermittler der Polizei haben die Schadenstelle am Montagmorgen untersucht. Sie konnten keine eindeutige Brandursache feststellen. Jetzt sollen die Ermittlungen eines Sachverständigen abgewartet werden, der den Brandort in den nächsten Tagen begutachtet. Die Schadenhöhe wird vorläufig auf 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiterhin nicht bewohnbar.

