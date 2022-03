Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Ein beträchtlicher Rußniederschlag war das Überbleibsel eines Brandes am Montagnachmittag in einer Schule in der Ludwig-Wilhelm-Straße. Nach bisherigen Feststellungen dürfte gegen 15:45 Uhr ein im Treppenhaus befindlicher Desinfektionsspender mutwillig entzündet worden sein, was eine entsprechende Rauchentwicklung nach sich zog. Der Hausmeister der Bildungseinrichtung war jedoch schnell mit einem Feuerlöscher zur Stelle und konnte die Flammen bekämpfen. Ein Mitarbeiter hat sich bei den Löschmaßnahmen leichte Verletzungen zugezogen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Gebäude trug nach derzeitigem Sachstand keinen Schaden davon. Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

