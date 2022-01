Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter versucht in Arztpraxis einzubrechen

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. Januar) versuchte ein Unbekannter in eine Arztpraxis in der Großen Allee in Bad Arolsen einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach Mitternacht meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei, da sie verdächtige Geräusche aus einer Arztpraxis gehört hatte. Die sofort danach am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamte der Polizeistation Bad Arolsen konnten keine verdächtige Person mehr antreffen, auch die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Täter versucht hatte, ein Fenster zu der Arztpraxis aufzubrechen. Der Täter flüchtete ohne Beute, dabei ließ er Einbruchswerkzeug am Tatort zurück, welches von der Polizei sichergestellt werden konnte. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

