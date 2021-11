Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Diebe stehlen Geld aus Vereinsheim (Korrekturmitteilung)

Schermbeck (ots)

Geld haben Einbrecher aus einem Vereinsheim an der Straße Im Trog gestohlen. Die Diebe stiegen am Dienstag gegen 03.40 Uhr über ein Küchenfenster ins Gebäude ein. Sie öffneten Schränke, Schubladen und die Kasse. Bei dem Einbruch ging die Nebenmaschine des Überwachungssystems an.

Die Polizei Hünxe bittet unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 um Zeugenhinweise.

