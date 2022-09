Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220907-3: Linienbus kommt von Fahrbahn ab - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Am Montagmittag (5. September) soll laut ersten Erkenntnissen ein Linienbus auf der Landesstraße (L) 33 in Erftstadt einem entgegenkommenden Auto ausgewichen sein. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und blieb an einer Böschung am Fahrbahnrand stehen. Bei dem Aufprall verletzten sich der Fahrer und zwei Fahrgäste leicht. Der bislang unbekannte, unfallbeteiligte Autofahrer flüchtete. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer (60) des Linienbusses gegen 15 Uhr auf der L 33 in Fahrtrichtung Erftstadt-Friesheim. In einer Rechtskurve soll ihm dann ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen gekommen sein. Beide Fahrzeuge sollen auf den entgegengesetzten Fahrspuren aneinander vorbeigefahren sein. Polizisten sperrten die L 33 für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis 17 Uhr. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell