POL-REK: 220907-2: Geld aus Portemonnaie gestohlen - Zeugensuche

Kerpen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor neuer Betrugsmasche Am Montagmorgen (5. September) soll ein falscher Handwerker eine 85-jährige Kerpenerin in ihrem Haus abgelenkt haben, während ein Komplize Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet haben soll. Den angebliche Handwerker beschrieb die Seniorin als 170 Zentimeter großen Mann mit ...

