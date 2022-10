POL-PB: Fußgänger und Radfahrer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Am Montag sind am Ziethenweg in Schloß Neuhaus und an der Leuschnerstraße in Paderborn Wohnungseinbrüche verübt worden. In einem Einfamilienhaus am Ziethenweg war zwischen 08.15 Uhr 09.00 Uhr niemand daheim. Durch eine Seitentür drangen in diesem kurzen Zeitraum Täter in die Garage ein und gelangten in der Keller. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Sie entkamen unerkannt ohne ...

