Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche vormittags und abends

Paderborn (ots)

(mb) Am Montag sind am Ziethenweg in Schloß Neuhaus und an der Leuschnerstraße in Paderborn Wohnungseinbrüche verübt worden.

In einem Einfamilienhaus am Ziethenweg war zwischen 08.15 Uhr 09.00 Uhr niemand daheim. Durch eine Seitentür drangen in diesem kurzen Zeitraum Täter in die Garage ein und gelangten in der Keller. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Sie entkamen unerkannt ohne Beute.

Die Bewohner der Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Leuschnerstraße verließen das Haus gegen 17:45 Uhr. Als sie gegen 21:45 Uhr zurückkamen, stellten sie fest, dass im Schlafzimmer mehrere Koffer auf dem Boden lagen, Schranktüren sowie Schubladen offen standen und offensichtlich durchwühlt worden waren. Die Täter hatten Schmuck gestohlen und waren bereits geflüchtet. Die Polizei entdeckte Spuren auf dem Balkon. Der oder die Täter waren auf den Balkon geklettert und hatten die Balkontür aufgehebelt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

