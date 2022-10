Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach räuberischen Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Mittwochnachmittag in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 16:40 Uhr ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Wilhelm-Bleyle-Straße und schob hierbei ein Fahrrad. Da es in der Vergangenheit des Öfteren zu Paketdiebstählen gekommen sei, wurde eine 34-jährige Bewohnerin auf den Mann aufmerksam und folgte ihm. Auf den Grund seines Aufenthaltes in dem Haus angesprochen, reagierte der Unbekannte abwehrend und versuchte, das Gebäude wieder zu verlassen. Da die 34-Jährige den Verdacht hatte, dass der Tatverdächtige ein Paket aus dem Hausflur entwendet haben könnte, versuchte sie, den Mann aufzuhalten. Dieser drückte sich jedoch an der Frau vorbei und stieß sie mit dem Lenker seines Fahrrades von sich. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige mutmaßlich ein Paket aus dem Gebäude entwendete, in welchem sich Ware im Wert von rund 100 Euro befand. Die Zeugin, die bei dem Vorfall nicht verletzt wurde, konnte den Mann als etwa 180 bis 185 cm groß und athletisch gebaut beschreiben. Er sei etwa 50 Jahre alt, habe kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Er führte einen schwarzen Rucksack und einen schwarzen Müllsack, in dem er das Paket mutmaßlich abtransportierte, mit sich. Zudem hatte er ein schwarzes Fahrrad mit neungrünen Streifen dabei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

