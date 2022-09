POL-BO: Nach Ausweichmanöver kollidiert alkoholisierter Autofahrer (30) mit geparktem Wagen: Fußgänger bitte melden!

Herne (ots) - Nach einem Geschäftseinbruch in Wanne-Eickel sucht die Polizei Zeugen: Am 16. September, gegen 00.51 Uhr, wurde die Scheibe eines Handyladens an der Hauptstraße 247 mit Steinen eingeschlagen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten zwei von vier Tatverdächtigen in die Räumlichkeiten und ...

