POL-BO: Mädchen (10) von unbekanntem Mann angesprochen - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurden drei Einbrecher am Donnerstag, 15. September, gegen 11.25 Uhr an der Hörder Straße in Witten. Die Männer waren dort in ein Wohnhaus eingebrochen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Eine Zeugin hatte den Wohnungseinbruch beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen, ein ...

mehr