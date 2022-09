POL-BO: Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am gestrigen Donnerstag an der Hansastraße 110 in Fahrtrichtung Wattenscheid. Die Unfallstelle war von einem Trümmerfeld übersäht; die beteiligten Autos wurden dabei jeweils stark beschädigt und waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Der insgesamt entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird ...

mehr